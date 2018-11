Maradona y su 'picante' respuesta a reportero tras victoria con Dorados

Diego Maradona estuvo en los ojos del mundo tras sus últimas declaraciones para un canal de televisión internacional sobre su opinión de la Liga MX. El ex campeón del mundo con la selección argentina obtuvo un triunfo de 1-0 ante el Atlético San Luis en la primera final de la Segunda División de fútbol mexicano.

"Me gustaría que la gente de ESPN se dé cuenta de que vinimos a trabajar y que no vinimos de vacaciones, porque yo los admiro a ustedes y ustedes creyeron desde el primer momento que veníamos acá a veranear y yo no vengo a veranear, estoy en la final de la liga", señaló el '10' muy ofuscado.

Sin embargo, el reportero insistía con preguntas relacionadas al fútbol mundial y el estratega argentino no daba fin a sus respuestas explosivas. "¿Has callado boca Diego?, le preguntó el reportero; a lo que Maradona le contestó: "La tuya por ejemplo".

Diego Maradona se sintió hostigado por el periodista que cuando este lo siguió hasta la mitad del campo de juego, el técnico llamó a seguridad para que lo retiren del lugar.

