Óscar Ruggeri dispara contra Messi tras abandonar la Selección Argentina

Diversas opiniones ha generado la salida de Lionel Messi de la Selección Argentina luego de la derrota ante Venezuela y de cara al amistoso ante Marruecos. Uno de los más críticos fue uno de los ídolos de la albiceleste, Óscar Ruggeri, quien disparó contra la 'Pulga'.

"Yo me hubiese quedado con el equipo, aunque se case alguien o tenga el cumpleaños de 15 de mi hija. Es el mejor de todos, fue el mejor del equipo en el último partido, pero siempre tiene que estar. Principalmente cuando se pierde de esta manera, porque sabe que va a haber críticas", comentó Ruggeri en Fox Sports.

RUGGERI: "YO QUE MESSI ME HUBIERA QUEDADO CON EL EQUIPO"#90MinutosFOX - "Hubiera hecho eso, aunque se case alguien o mi hija cumpla 15 años. Es el mejor de todos pero siempre tiene que estar el capitán", aseguró el Cabezón.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/KJGM5Flerb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de marzo de 2019

Además, agregó que "El líder tiene que estar, es el capitán. No estoy de acuerdo con eso. Después hablamos de lo futbolístico, del esquema… Yo pedía por favor para que me llamen. Me fui de un club, rescindí contrato porque me llamaban de la Selección. Les di la mano y le dije a Nancy (su esposa), 'nos vamos, hacemos las valijas'. Yo lo sentía así", fueron las duras palabras de Ruggeri contra Lionel Messi.

La Selección Argentina enfrentará a Marruecos este martes 26 de marzo desde las 2:00 pm (hora peruana). El equipo de Lionel Scaloni deberá recuperarse de la última derrota.

LEE ADEMÁS