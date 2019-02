​Maradona recuerda su gol a Italia en el Mundial de 1990 tras el triunfo de Dorados por penales

El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, recordó su gol contra Italia en las semifinales del Mundial de 1990 tras el triunfo de su equipo sobre Atlas en serie de penaltis, en los octavos de final de la Copa Mx.

"Contra Italia ellos habían errado y me tocaba a mí mientras me silbaba todo el estadio. Había fallado ante Yugoslavia en Florencia, entonces agarré la pelota e iba diciéndome, 'si erras eres un pelotudo'. Walter Zenga me dijo que nos conocíamos y le contesté que le había hecho muchos goles con el Nápoles", dijo Maradona.

Los Dorados empataron hoy sin goles con el Atlas en la fase de los 16 de la Copa y se impusieron 4-2 en la definición por penaltis.

Maradona explicó que el diálogo con Zenga fue de cinco segundos porque los separó el árbitro. "Pateé e hice el gol; luego disparó Serena y atajó Goicochea y Maradona dejó fuera a Italia",dijo.

Maradona dijo que le dedicaba la victoria de este martes a sus jugadores que, según su opinión, abrumaron al Atlas y debieron llegar a los penaltis.

"Esto viene a recordarme que perdimos en casa la última vez ante el Atlante 3-6, de manera injusta para mí, no lo dije en su momento porque iban a decir que soy un llorón, pero Dorados hoy salió con la frente bien alta", señaló.

El penalti definitivo de la tanda fue cobrado por el guardameta argentino Gaspar Servio quien, con un disparo raso al rincón derecho del portero del Atlas le dio el triunfo a su equipo y salió disparado a festejar con un abrazo a su entrenador.

"Con Gaspar lo teníamos previsto. A todos los arqueros les digo que están locos de remate, juegan en cualquier posición y tiran penales", comentó.

Dorados espera para la ronda de cuartos de final al ganador de la llave entre Pumas y Zacatepec y mientras conoce cuál de los dos será su rival, Maradona dio el respaldo a sus jugadores a los que calificó de profesionales e incansables.

"Creo en mis jugadores porque veo los entrenamientos que hacen, creo lo profesionales que son. No tengo dudas de que vamos a pasar por viejos caminos complicados, aunque con los jugadores que vinieron, más los que estábamos, tenemos un plus a comparación del año pasado, por eso tengo fe", concluyó.