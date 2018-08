Maradona pide a Lionel Messi que "no se deje usar por la Selección Argentina"

En una entrevista concedida en Argentina, Diego Armando Maradona habló de todo. El 'Pelusa' comentó sobre la actualidad del fútbol en Argentina, fue complaciente con Lionel Messi, evaluó el rendimiento de la Selección Argentina en Rusia 2018 y criticó el sueldo de Jorge Sampaoli.

"A Lionel Messi yo le daría un aire, un respiro. Le diría que jugara en Europa, que no viaje más y que no se deje usar más", expresó Diego Armando Maradona haciendo honor a su fama de lenguaraz. "No tendría que ir a un amistoso solo porque la Selección gana más con él", añadió en esa misma línea.

En otro momento de la entrevista, Maradona se refirió a Sampaoli y el papel que cumplió en el seleccionado gaucho. Criticó su sueldo y aseguró que es una tontería gastar esa cantidad."Si vos ajustás el cinturón en tu casa y no comes pan, después no puedes armar una fiesta de 15 con una torta espectacular para tu hija, no tiene sentido. Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones a Sampaoli...no merece análisis", dijo.

Finalmente fue aún más crítico con el momento y la situación actual del fútbol argentino. Para Diego Armando Maradona, el balompié en su país está cada vez peor.

"¿Tenemos cara para decirle Superliga a esto? No tenemos canchas, no hay pelotas, los equipos viajan en bus dos días, y hablamos de Superliga. Somos unos caraduras" fustigó el '10'.

