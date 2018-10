Maradona opinó sobre el VAR e hizo reír a todos con peculiar frase [VIDEO]

Cada conferencia de Diego Maradona es saber que dirá algo para la polémica. Esta vez, el argentino opinó sobre la implementación del VAR en el fútbol mexicano y también sobre el arbitraje, dándole con palo al árbitro del partido entre Mineros de Zacatecas y Dorados de Sinaloa.

Pésimo arbitraje

"Nunca vi un árbitro tan pero tan malo. Las cosas hay que decirlas como son. No sabe absolutamente nada del reglamento. Entonces no puede dirigir, no sé por qué lo mandan a estos partidos. Nosotros nos estamos jugando la clasificación. Ni siquiera sabe cómo se llama", afirmó Diego Maradona sobre el árbitro del partido.

Pero lo curioso llegó cuando le preguntaron por el VAR en el fútbol mexicano y soltó la siguiente frase: "Para mí es bueno. Total, ya pasó mi gol", recordando el histórico gol en México 86 ante Inglaterra denominado "La mano de Dios", uno de los goles más importantes en la historia de los Mundiales.

Otra respuesta a lo Maradona: a Diego le preguntaron que opinaba del VAR y dejó una frase para la historia. pic.twitter.com/lh5RwVgegC — SportsCenter (@SC_ESPN) 21 de octubre de 2018

Cero rivalidad

Finalmente, Diego Maradona terminó con la polémica con Lionel Messi: "No me importan los que lo toman para mal o los que lo toman para bien. Yo sé quién es Leo, yo sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores, yo nunca nombré a Lionel Messi. Nunca nombré a Lionel Messi", sentenció.

LEE ADEMÁS