Maradona fue suspendido y no podrá dirigir a Dorados en los cuartos de final

Una más. El técnico argentino del Dorados de Sinaloa, Diego Maradona, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria por incitar a la violencia en el público durante el partido de ida ante el Mineros de Zacateca por el ascenso a la primera división del fútbol mexicano.

El ex jugador de la selección de Argentina fue expulsado durante el encuentro y ha recibido una fecha de sanción por lo que no podrá dirigir a los Dorados durante los cuartos de final. "Diego Armando Maradona, no podrá estar en el banquillo en la vuelta de los cuartos de final por incitar al público en contra de los Oficiales del partido", se lee en el comunicado.

Asimismo, en el equipo mexicano ya decidieron en el auxiliar técnico para que tome el lugar del '10' en la zona técnica. El Dorados de Sinaloa enfrentará esta noche al Mineros de Zacateca por el encuentro de vuelta.

