Maradona: "En la selección de Argentina están los traidores y yo no vuelvo"

Diego Armando Maradona, siempre fiel a su estilo, volvió a ser directo y 'fulminante' en sus últimas declaraciones durante una entrevista. El 'Pelusa' habló de su presente en Los Dorados de México, la situación que atraviesa la selección de Argentina tras la eliminación temprana del Mundial de Rusia 2018, las decisiones de la AFA, Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni y Lionel Messi.

El 'Pelusa' tiene claro que a la selección de Argentina no volvería y expresó sus motivos. "Ya soy grande. Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable eh, atención. Él me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara", dijo durante una entrevista a Infobae.

Sobre la 'Pulga'

Diego Maradona también habló de Lionel Messi y su renuncia a la selección de Argentina, tras las críticas por la eliminación del Mundial Rusia 2018. El 'Pelusa' recordó su regreso a la Albiceleste para el repechaje de 1994 y le aconsejó a la 'Pulga' pensar bien la posibilidad de su retorno.

"Por eso digo, que mire él, que tenga él el mazo de cartas en la mano. Que no le vengan a echar todas las culpas. Por eso le digo que no vuelva más. Lo lloraremos porque seguramente no haya otro jugador como él, pero así como cae Lionel Messi, cae una desprolijidad en la AFA; increíble. Nadie de todos los que robaban con Grondona está preso. Nadie dice nada. A Marchi le encuentran dos millones de dólares en la caja fuerte y dice que es para comprar caramelos o para hacerle el cumpleaños a la hija. Que no me jodan, viejo, vamos a ser justos con la gente. La Justicia hoy no está con la gente", declaró Diego Armando Maradona.

El 'Hombrecito'

Diego Armando Maradona finalmente se pronunció sobre Jorge Sampaoli y su paso por la Selección Argentina, sus cifras y lo poco que hizo en la Albiceleste. El polémico ex mundialista aseguró que él sabía sobre el final del 'Hombrecito' con el buso de la selección nacional. "Pero yo pensaba este final cuando Sampaoli todavía dirigía en Sevilla. Ya sabía cómo se iban a dar las cartas y quién las iba a tener. No se puede adorar a un tipo sin saber. ¿Cuántos goles hizo Sampaoli en el fútbol argentino? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos tickets tiene en la casa por ir a ver fútbol? Se la pasó yendo a visitar jugadores y no le respondió ninguno", concluyó.

