Maradona amenazó con demandar a la madre de su hijo Diego Fernando

Las declaraciones que Verónica Ojeda brindó en el programa Intrusos le van a costar una demanda por daños y perjuicios. El demandante será Diego Armando Maradona, su expareja y padre del hijo que ambos tuvieron: Diego Fernando.

Verónica Ojeda fue consultada sobre la relación de Maradona con su vástago y no se guardó nada. "Hace un año y medio que no ve al hijo. Eso me duele como mamá. Se borra de la vida de Dieguito. No es hablar mal de Diego, es contar la verdad a todos", empezó a relatar.

Y prosiguió: "A su hijo no lo llamó por su cumpleaños o por las fiestas. Tampoco cuando lo interné por una intoxicación en Estados Unidos. Recién me preguntó por él 15 días después".

La rubia también recordó un episodio que revelaría la resquebrajada relación entre Diego Armando Maradona y Diego Fernando. "Diego me llamó pidiéndole que le pase a Dieguito. Y él no quiso hablarle, le dijo 'Basta papá, no quiero'. Diego se enojó y Dieguito revoleó el teléfono", apuntó.

Minutos después, la expareja sentimental del astro argentino aseguró que es posible que Maradona no vuelva a ver a su hijo. "No sé si se lo voy a dejar ver. No sé si le va a hacer bien hoy a Dieguito ver a su papá. La ultima vez que lo vio lo dejó muy excitado y nervioso y eso no le hace bien".

Maradona y Ojeda mantuvieron una relación de nueve años.

Se verán en los tribunales

En el mismo programa, el abogado de Maradona, Matías Morla, salió al aire y anunció que por petición de su patrocinado iniciaría acciones legales contra Verónica Ojeda "por daños y perjuicios de todas sus manifestaciones". La mujer no se intimidó e insinuó que su ex es manipulado por Rocío Oliva, su actual pareja.

Maradona no se quedó callado y a través de las redes sociales aclaró que él toma sus propias decisiones: "A mi no me gobierna nadie, hago y digo lo que quiero desde los 15 años. Me siento en mi mejor momento en lo personal, y en lo laboral. Y eso a muchos les molesta. El de la foto es mi amigo y abogado que me defiende mejor que yo. Gracias Matías Morla por ser mi mano derecha y mi voz", escribió el 'pelusa'.