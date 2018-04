Maradona acusó a Jorge Sampaoli de haberlo traicionado

Diego Armando Maradona siempre regala 'sabrosas' declaraciones cada vez que es entrevistado. Y es que el hombre nunca habla con medias tintas, para él no existe la grisura: o es blanco o es negro. Siendo fiel a su forma de ser, el 'Pelusa' se mandó con todo contra Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección Argentina, en declaraciones vertidas a un programa argentino.

En una reciente charla en el programa Perspectivas desde Buenos Aires, de la cadena CNN en Español, Maradona dejó entrever que Sampaoli lo habría utilizado para llegar al combinado albiceleste. Por eso, no dudó en calificarlo de "traidor".

"A mí ya Sampaoli me traicionó. Cuando salió campeón Argentina de la Davis, me dijo que él me quería hacer un homenaje en Sevilla y después quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado ondas por otros lugares. No quería hablar con Maradona: quería más acercarse a la Selección que otra cosa", afirmó.

Por otro lado, Maradona criticó el método de trabajo de su compatriota. "Llega un técnico con un arsenal de ayudantes y le quiere explicar que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más le erra. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli, o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener el respeto grande por lo que dejamos nosotros, por lo que hicimos nosotros en la Selección".

El excapitán de la Selección Argentina también le mandó su 'chiquita' a Sebastián Beccacece, asistente técnico del 'Hombrecito'. "¡Becaccece! Escuchame, vuelvo a preguntar: ¿cuántos goles escuchamos de Becaccece? ¿O cuántos penales atajó Becaccece? No sé… Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino", aseveró.