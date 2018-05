Manuel Neuer podría perderse el Mundial de Rusia 2018

La selección de Alemania tuvo a un importante pilar en el Mundial de Brasil 2014. Manuel Neuer fue vital para complementar a la sólida defensa del equipo de Joachim Löw. Sin embargo, su presencia en Rusia 2018 corre peligro tras la lesión a la rodilla que sufrió en Bayern Munich.

"Hoy no puedo decir nada, no sé si podré jugar el Mundial. Tengo que tomar la decisión correcta para mí, para el Bayern y también para la selección alemana, y no ayuda distraerme con el ruido de afuera", afirmó Manuel Neuer sobre su posible ausencia en Rusia 2018.

Además, afirmó que "no cree que sea imaginable que vaya a un Mundial sin un partido de práctica", sin embargo, "esperará a los partidos amistosos que aún le quedan a Alemania", finalizó Manuel Neuer.

De momento, quien ha tomado el puesto de titular en la selección de Alemania es el portero de Barcelona, Ter Stegen.

