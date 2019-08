Mano Menezes, DT de Cruzeiro, renunció tras derrota ante Internacional de Paolo Guerrero | VIDEO

La derrota de Cruzeiro ante Internacional por la primera semifinal de la Copa de Brasil trajo consigo una fuerte consecuencia: el 'Time do Povo' se quedó sin técnico luego de la renuncia de Mano Menezes en conferencia de prensa.

"Me gustaría comunicar que interrumpimos el trabajo antes de Cruzeiro. La decisión vino de la conciencia de que las cosas pueden empeorar y no pueden empeorar. La serie de juegos sin una victoria, la forma en que estamos perdiendo, son signos de algo necesita ser cambiado", afirmó Mano Menezes en conferencia de prensa.

"El balance es bueno. Tres años con cuatro títulos es una buena actuación. Pero Cruzeiro necesita reaccionar, hoy necesita venir otro profesional, con otra cabeza, para proponer una reacción que ya no puede ofrecer", dijo el ahora ex entrenador de Cruzeiro. "Las causas son más complejas, pero soy responsable de los malos resultados. La salida es justa", sentenció Mano Menezes.

