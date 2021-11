De Gea no logró aguantar más. Bernardo Silva fue el encargado de anotar el 2-0 para el Manchester City vs. Manchester United a poco de que termine el primer tiempo en Old Trafford por la Premier League.

El equipo apenas creaba y solo tuvo una en la primera parte, un remate de Cristiano con la espinilla que sacó Ederson. Al menos estaban en el partido, tenían tiempo para mejorar. Hasta que en el ocaso de la primera parte la volvieron a liar.

Centro al área, Victor Lindelof la deja pasar, Shaw se confía y Bernardo le roba el esférico, se tira con todo y se la cuela por el primer palo a un De Gea que se marchaba con la derrota al descanso.

El City sigue siendo el mejor equipo de la ciudad y el United tiene que decidir, ya sin Antonio Conte en el mercado, si seguir confiando en Solskjaer o dar por fin el cambio de rumbo necesario.

Los ‘Sky Blues’ se colocan segundos, a dos puntos del Chelsea con un partido menos y el United se queda quinto, con 17 puntos. El Arsenal puede superarles con un empate esta jornada.

Solskjaer en duda

Solskjaer, que vuelve a estar en el disparadero, consciente de la inferioridad de su equipo salió decidido a resistir al City con una defensa de cinco que ya le funcionó contra el Tottenham y que sufrió contra el Atalanta. Pero el plan se le rompió a los cinco minutos, cuando el City demostró su dominio arriba.