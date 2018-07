Manchester United venció a Milan tras patear ¡26 penales!

Manchester United y Milan protagonizaron un insólito partido por la International Cup, que se juega en Estados Unidos. Ambos equipos terminaron el tiempo regular 1-1 y se fueron a la tanda de los penales, donde patearon nada menos que 26 veces para que los 'Red Devils' se impongan ante los italianos.

A los 12 minutos del encuentro, Alexis Sánchez puso en ventaja al Manchester United, tras definir con calidad ante la salida de Donnarumma. Luego, los italianos empataron tres minutos después gracias a un tanto de Suso.

Si bien era un partido de pretemporada, para que los equipos comiencen a acoplarse, el encuentro estuvo lleno de emociones e intensidad por ambos lados. No obstante, ninguno pudo anotar nuevamente y sacar diferencia en el marcador.

Tras el pitazo final, los equipos se fueron a la tanda de los penales y cada uno tuvo que patear trece veces, ya que ninguno se sacaba ventaja. Finalmente, con el Manchester United en ventaja, el volante del Milan Kessié estaba obligado a anotar, pero decidió picarla y su remate salió desviado.

PKs! What an intense start to the #ICC2018!

Let's relive the full match through our photo gallery https://t.co/9ojOrSPtXi

Quanti rigori e che esordio intenso! #ACMMUFC

Riviviamo la sfida completa con la nostra gallery https://t.co/RRGvzIhIRj pic.twitter.com/ArCEcWxUqa