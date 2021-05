Para alegría de los millones de hinchas y del entrenador, Edinson Cavani seguirá en Manchester United por lo menos hasta mediados del 2022. Con ello, se descarta la llegada del uruguayo a Boca Juniors, que había mostrado interés en contar con sus servicios.

“Manchester United se complace en anunciar que Edinson Cavani acaba de extender su contrato hasta junio de 2022″, infirmó la entidad en un comunicado en su sitio web en relación al ‘Matador’, que el reciente fin de semana ante Aston Villa alcanzó su decimoquinto grito de gol.

“A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”, aseguró Edinson Cavani para la web de Manchester United.

Señoras y señores, 𝙨𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙙𝙖.



🇺🇾 EDINSON CAVANI 2022 🏹#MUFC @ECavaniOfficial — Manchester United (@ManUtd_Es) May 10, 2021

Por otro lado, el atacante de 34 años confesó su ilusión de jugar con apoyo de los hinchas en el estadio: “Me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas, pero no puedo esperar para hacerlo”.

Por su parte, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer, saludó la noticia sobre Cavani. “Cuando Edinson fichó por el club dije que le daría energía, poder y liderazgo al grupo, pero él aportó todo esto y mucho más. Como entrenador, estaba familiarizado con su historial de goles, pero creo que su personalidad es lo que más se ha destacado dentro del plantel. Cuenta con una mentalidad ganadora y una actitud implacable”, aseguró.