Manchester United anunció contratación de Harry Maguire | FOTO

Es oficial. Manchester United firmó por seis temporadas (más una opcional) al defensa internacional inglés Harry Maguire, procedente del Leicester, anunciaron este lunes ambos equipos.

Los clubes no comunicaron el montante de la operación pero, según la prensa británica, el jugador de 26 años se convirtió en el defensor más caro de la historia del fútbol con un traspaso récord de aproximadamente 90 millones de euros.

La llegada de Maguire al Manchester United debería superar los fichajes récord de los holandeses Matthijs de Ligt (del Ajax de Ámsterdam a la Juventus por 75 millones de euros más 10,5 en bonificaciones en julio) y Virgil van Dijk (del Southampton al Liverpool por 75 millones en enero de 2018).

Maguire es el tercer fichaje en este mercado de verano de los 'Red Devils' tras las contrataciones del lateral derecho Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) y del extremo Daniel James (Swansea).

"Harry es hoy uno de los mejores defensas centrales en el fútbol y estoy encantado de que hayamos conseguido su firma", dijo su nuevo entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer.

"Tiene una hermosa lectura del juego y una fuerte presencia en el campo. Mantiene la calma bajo presión y conserva la sangre fría con el balón. Tiene una presencia enorme en el césped. Posee una gran personalidad y es un refuerzo fantástico", elogió el técnico.

Llegado al Leicester en 2017 proveniente del Hull City, Maguire disputó 69 partidos de Premier League con los 'Foxes'.

