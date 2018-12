Manchester United anuncia en tiempo récord al reemplazante de Mourinho

Es oficial. Ante la salida de José Mourinho del Manchester United, la escuadra inglesa publicó a través de sus redes sociales el nombre de su nuevo técnico para la temporada 2018/19. El noruego Ole Gunnar Solskjaer, asumirá el cargo de la dirección técnica de manera interina.

A pesar de ser un cargo 'por el momento', el ex delantero del Manchester ha firmado un contrato de seis meses en lo que durará su mandato en el cuadro rojo. Gunnar Solskjaer tendrá el duro reto de jugar los octavos de final de la Champions League donde enfrentarán al poderoso PSG.

El ex jugador dejó su marca en el cuadro de los 'Diablos Rojos', pues once años en el mismo equipo no es para cualquier futbolista. Anotó 126 goles en 366 encuentros desde 1996 hasta el 2017. "El Manchester United está en mi corazón y es brillante regresar en este papel", señaló.

El nuevo DT noruego, viene de dirigir en su mismo país al Molde FK. Además, en el 2014 tuvo un paso por el Cardiff City (2014), mientras que también dirigió la categoría de menores del Manchester Unided (2008-2010).

TAMBIÉN LEE