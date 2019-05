Manchester City ridiculiza posible salida de 'Pep' Guardiola a la Juventus

Inamovible. Los rumores sobre la posible salida de Pep Guardiola a la Juventus no intimidaron en absoluto a los encargados del Manchester City, destacó un directivo del City Football Group.

El italiano Alberto Galassi, alto mando de la organización que controla las decisiones del poderoso club británico, se pronunció al respecto y aseguró que el estratega catalán no se convertirá en el reemplazante de Massimiliano Allegri, aclarando que se encuentra a gusto con las funciones que cumple a favor de los 'Citizens'.

'En calidad de miembro del consejo de administración del City me he quedado muy sorprendido al leer esta enorme sandez. Es verdaderamente ridículo', señaló Galassi este jueves en diálogo con el canal Sky Sport, desmintiendo por completo la llegada del codiciado técnico al banquillo de la 'Vecchia Signora'.

En la reciente comunicación, el integrante de la cúpula del City Football Group también destacó que ambas instituciones toman con humor la supuesta operación cerrada, tras despejar dudas sobre el tema con Pavel Nedvěd, vicepresidente de la Juventus.

'He hablado con Nedved, un amigo de muchos años, hemos hecho unas cuantas risas, nos hemos dado cuenta de que es una cuestión ridícula', agregó Alberto Galassi para dar peso a su versión.

'El técnico quiere seguir en el City y tiene con nosotros dos años más de contrato. Guardiola, que está en Abu Dhabi, se siente molesto con esto y no entiende que no se respete su palabra. Este tema no existe. Lo lamento por los aficionados de la Juventus. Pero su club encontrará a otro entrenador a la altura', sentenció.

