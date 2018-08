Manchester City campeón de la Community Shield 2018

Este domingo, Chelsea (campeón de la FA Cup) se enfrentó al Manchester City (campeón de la Premier League) en el Wembley por la Community Shield 2018.

El cuadro de Pep Guardiola venció sin complicaciones por 2-0 y se coronó campeón con doblete de Sergio Agüero a los 13' y 58' del encuentro, quien demostró que está en forma para empezar una nueva temporada con el 'City'. De esta forma, el argentino no solo fue el hombre del partido sino también, se coronó como una leyenda para el club pues con el doblete ha sido capaz de convertir 200 goles oficiales con la camiseta de 'The Sky Blues'.

