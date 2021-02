Josep Guardiola es señalado como uno de los entrenadores que mejor traslada su idea de juego a sus futbolistas. Estamos acostumbrados a escuchar halagos hacia él. Sin embargo, Angeliño, futbolista que dirigió en la temporada 2019/2020 en Manchester City, no piensa lo mismo.

El lateral izquierdo del RB Leipzig, conversó este martes con ‘Bild’ y dejó declaraciones virales luego de criticar la forma en la que ‘Pep’ lo trató en su estadía en Inglaterra.

“Después de mi mudanza de Eindhoven de regreso al City, Pep ya me había juzgado en dos juegos de preparación y no me dio una oportunidad real de nuevo después de eso. Me mató. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba”, dijo Angeliño.

Por el contrario, se mostró muy agradecido con Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig. “Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es”.

Finalmente, el español reveló el buen momento que vive en Alemania. “En el RB Leipzig he sentido la confianza en mí desde el día uno. El club y el entrenador me dieron un gran empujón. Ahora estoy feliz de poder jugar de manera consistente aquí”.