La 'Maldición de Ángel Comizzo' sobre la sequía de Cruz Azul genera gran revuelo en México | FOTOS

Tremendo revuelo han causado las declaraciones de Ángel Comizzo sobre Cruz Azul. El técnico de Universitario de Deportes fue protagonista del último título de la 'Máquina Cementera', pues el ex golero -que por aquel entonces atajaba en León- provocó el penal que le daría el último título a los azules.

En México ya hablan de la 'Maldición de Ángel Comizzo' luego de estas declaraciones: "Yo lo dije un día, no van a salir campeones hasta que yo los dirija, lo dije en una entrevista y no lo creyeron", indicó en entrevista con Fox Sports México, ofreciéndose a romper con la maldición de Cruz Azul, club que desde 1997 no obtiene un título.

Aquella jugada es bastante recordada en México y en la mencionada entrevista habló al respecto: "Eso forma parte del pasado, no lo niego, está ahí, pero ha corrido demasiada agua, las heridas han cicatrizado; no tengo ningún rencor con nadie y los años me han ayudado a madurar muchísimo", aseguró el técnico argentino.

Cabe recordar que Ángel Comizzo marcó época con Monarcas Morelia, pues logró el título del Torneo de Invierno del año 2000, siendo el único título del club en la Liga MX.

