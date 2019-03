Makelelé revela que amenazó a Ronaldinho con mandarlo al hospital

Tremenda confesión. El histórico jugador francés, Claude Makelele, recordado por su paso importante en Real Madrid y Chelsea, reveló para 'RMC Sport' una anécdota bastante curiosa con Ronaldinho.

Durante un enfrentamiento entre Barcelona y Chelsea, Claude Makelele se animó a amenazar al brasileño, quien por ese entonces era el mejor jugador del mundo: "En un momento sentí que Ronaldinho comenzó a abusar con tantos lujos. Me acerqué y le avisé: 'Eres un niño, prefiero que salgas del partido porque tienes muy buenas condiciones, pero todos tus trucos de PlayStation van a hacer que te mande al hospital'", contó el francés.

Pero la anécdota no queda allí. Ronaldinho no se quedó callado y le contestó al francés: "Se agachó, tomó el balón, me lo dio y me respondió: 'perdón anciano'", reveló el exmediocampista.

Aquella vez, Barcelona eliminaría al Chelsea en la Champions League y clasificaría a la final del torneo, en el que se coronó campeón por segunda vez en su historia.

