Se viene el último duelo del Inter de Milán y el Real Madrid por la fase de grupos. Ambos equipos tienen asegurado su pase a la final, pero deberán definir el primer lugar. Ivan Perisic se refirió el partido en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones de este martes 7 de diciembre; además, habló de su futuro y de su compatriota Luka Modric.

Perisic ponderó el buen momento del equipo, que no pierde un partido desde el 16 de octubre: “Yo no veo muchas diferencias respecto al año pasado. El sistema es el mismo, los jugadores nos conocemos desde hace muchos años y la formación es parecida. Este año hemos tenido un mejor desempeño en la ‘Champions’ porque hemos metido más goles y nos hemos merecido la clasificación, el año pasado no fue así”.

Respecto a lo que significa el Real Madrid, Perisic habló de dos jugadores en específico: su compatriota Luka Modric y Vinicius Jr.; respecto al mediocampista croata, el jugador del Inter sostuvo que “Luka es una gran persona, antes que un gran futbolista y por eso le tengo un gran respeto. En Croacia tenemos mucho talento, aunque seguro que va a ser difícil encontrar un remplazo para él. Esperemos que no juegue mañana (ríe)”.

Sobre Vinicius Jr.: “Entre nosotros hablamos de esto. Hemos visto los partidos del Madrid y está jugando muy bien, como el resto del equipo; por esto hay que prestar atención a todos y jugar como grupo”.

Ivan Perisic y su futuro

El croata Ivan Perisic acaba contrato con el Inter de Milán el 30 de junio de 2022 pero aseguró, en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones que “no” quiere “hablar” de su futuro y que solo piensa en “seguir ganando”.

“Los últimos dos años han sido maravillosos para mí. Sigo teniendo hambre y queremos seguir ganando. De momento no quiero hablar de mi futuro. Estoy centrado en mi presente y en que hay que darlo todo en el campo”, dijo el delantero.