Madre de Neymar lanza dura carta para los críticos de su hijo

Neymar ha sido muy criticado tras su participación en Rusia 2018. El brasileño fue acusado de fingir falta y ha sido víctima en las redes sociales, por lo que su madre ha salido al frente para defender a su hijo.

"Yo como madre y creo que la mayoría de los otros padres también se entristecen cuando hablan de sus hijos, aún más cuando no los conocen", inició Nadine Gonçalves en una publicación en Instagram.

"La gente conoce el nombre de Neymar Jr, pero la persona en sí que es usted, pocos conocen… todos, somos humanos, somos defectos", añadió la madre de Neymar.

"Soy su mayor admiradora y con todo respeto, no se abata con palabras y acusaciones de aquellos que no tienen amor al prójimo", siguió.

La madre de Neymar adjuntó la publicación dos videos que hizo Neymar en un aviso publicitario.

LA CARTA COMPLETA

"Muchas veces en nuestras vidas las cosas no salen como quisiéramos, principalmente nuestros sueños y deseos. Dios habla que no debemos dejar de soñar y creer, no se dejen abatir y mucho menos de creer en usted mismo, yo como madre y creo que la mayoría de los otros padres también se entristecen cuando hablan de sus hijos, aún más cuando no los conocen.

La gente conoce el nombre de Neymar Jr, pero la persona en sí que es usted, pocos conocen, pero yo elevo mis ojos a Dios y le ruego a él, porque sólo él dará las respuestas para todo y todos, somos humanos, somos defectos.

Es mi hijo … La caída puede ser del hombre, pero el levantamiento es de Dios! Yo sólo quiero que usted sepa que los planes de Dios sean mayores y mejores que los suyos, y que sus sueños aún se lleven a cabo, porque yo creo en el Dios del Imposible. Yo, soy su mayor admiradora y con todo respeto, no se abata con palabras y acusaciones de aquellos que no tienen amor al prójimo, sepan que son minoría cerca de las personas que te aman y principalmente que conocen su corazón. Yo te amo y siempre estaré contigo mi hijo … ¡Mi guerrero!".