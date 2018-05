Madre de Cristiano Ronaldo quiere que su hijo llegue a Manchester United

Dicen que la voz de una madre siempre es escuchada. Y más aún, si Dolores Aveiro, es la madre de Cristiano Ronaldo, pronunciándose sobre el futuro de su hijo. En una entrevista concedida a SFR Sport días antes de la final de la Champions en Kiev, Dolores Aveiro se mostró dispuesta a mudarse a París aunque aseguró, que de no ser en Real Madrid, preferiría que el futuro de su hijo estuviera a Manchester, donde se proclamó por primera vez campeón de Europa y ganó su primer Balón de Oro.

"Me gusta París. Vengo de vez en cuando. La última vez fue cuando mi hijo ganó su último Balón de Oro. Sentí mucho orgullo. Cada vez que vengo a Francia todo el mundo me trata muy bien." respondió a una pregunta sobre la capital francesa y, enlazando con esa respuesta, fue cuestionada por el futuro de su hijo y si este podría estar en París. "Si te digo la verdad, no me importaría pero yo preferiría que volviera a Manchester." sentenció la madre del astro portugués.

Esta entrevista se produjo días antes de las declaraciones de Cristiano Ronaldo al término de la final de la Champions en las que aseguró que había sido en pasado "muy bonito" jugar en el Real Madrid y que más tarde se comprometió a explicar en "próximos días".

Se supo que París Saint Germain ya mueve sus fichas para llevarse a Cristiano Ronaldo y le ha puesto encima de la mesa una oferta de salario de 45 millones de euros netos al año, igualando la nómina de Leo Messi. Real Madrid vería con buenos ojos la marcha de Cristiano Ronaldo siempre y cuando esta abaratase el fichaje de Neymar, el elegido en La Castellana para suceder al 7 como nueva gran estrella del Real Madrid.