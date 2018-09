Luka Modric: "No me obsesiona ganar el premio The Best"

OMAR JAMES DÁVILA CALIXTO

Luka Modric sufrió una humillante goleada 6-0 de la selección española sobre la selección de Croacia, desdibujando su imagen la lucha por el premio The Best de la FIFA en la que compite con Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, sin embargo el croata dejó claro que siempre piensa en el grupo.

"La goleada es un resultado duro para nosotros, pero nosotros hemos ayudado al resultado con nuestra actitud", dijo Luka Modric tras el partido de la segunda jornada de la UEFA Nations League en la que fue goleado el vigente subcampeón del Mundial Rusia 2018, por 6-0.

Respecto a la disputa del premio The Best con Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, Luka Modric precisó: "Pasará lo que tenga que pasar. Si gano, bien, pero a mí lo que importa es el equipo. A mí no me obsesionan los premios, yo trabajo para el equipo, me importa más lo colectivo".

Al respecto el extécnico y comentarista Jorge Valdano comentó: "Messi es el mejor del mundo pero entiendo que Modric merece levantar el premio de mejor jugador este año. Si Modric no recibe el premio al mejor jugador del año será una injusticia como la que sufrieron Xavi o Iniesta".

Finalmente Ivan Rakitic añadió que "Luka Modric se lo merece todo. Somos un país pequeño y es un orgullo tener al mejor jugador de Europa y del mundo. Para mí en general el mejor del mundo y de la historia es Lionel Messi, pero este ha sido el año de Luka. Y Leo y toda la gente del fútbol lo sabe", concluyó.