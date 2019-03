Luka Modric explota por ineficacia: "Nos hace falta Cristiano Ronaldo"

Si algo quedó claro en Real Madrid tras los últimos dos encuentros contra Barcelona es la poca eficacia de cara al gol, algo que con Cristiano Ronaldo era casi inimaginable pensar. Por ello, Luka Modric comentó que en el equipo hace falta el portugués.

"La ausencia de Cristiano la notarían todos los equipos. Buscar un sustituto es casi imposible y claro que se nota. Lo que el club intentaba cuando se fue, es que otros jugadores cubriesen su función, que el gol se divida entre jugadores de arriba y no es fácil hacerlo porque metía 50 goles y no puedes encontrar nadie que meta tanto", indicó el volante croata.

“Es un jugador que le faltaría a todos los equipos, buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Lo que él ha hecho por este club... claro que nos hace falta Cristiano. Lo que intentó el club fue que otros jugadores cumplieron su función, que se divida entre los jugadores de arriba. Y no es fácil”, comentó Modric.

De otro lado hizo una autocrítica como plantel: "Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, no meter 50 pero si 20 dos o tres jugadores. No lo tenemos y ese es nuestro mayor problema. Por ejemplo el partido de Copa ante Barcelona tuvimos muchas ocasiones y cuando no las aprovechas, un rival de tanta calidad te castiga",

