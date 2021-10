La ‘Casa Blanca’ ganó su primer Clásico español de la temporada 2021-22 y el mediocampista croata formó parte de los jugadores que estuvo dentro del campo de juego. Luka Modric es jugador del Real Madrid desde el 2012 y recibió la camiseta conmemorativa del conjunto blanco por los 400 partidos cumplidos con el club de manos del presidente Florentino Pérez.

Modric consideró la cantidad de partidos que ha jugado con los merengues como un sueño “cumplido” que aseguró vive a diario con “un orgullo tremendo”.

”Es algo increíble, un orgullo grande jugar 400 partidos para el Real Madrid. Es una felicidad enorme y un orgullo tremendo. Ojalá siga jugando más partidos y a ver hasta qué número llego”, aseguró el croata a los medios del club.

”Todo lo que me ha pasado en el Real Madrid desde que llegué es algo impresionante. Nunca imaginé que iba a conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora. Más de 9 años de sueños y felicidad. Es algo inexplicable”, manifestó.

Cabe destacar que Modric fue parte fundamental para el Real Madrid en las cuatro Champions League que consiguieron en un lapso de cinco años. Además ha conquistado un total de 17 títulos: cuatro trofeos de Liga de Campeones, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

”He disfrutado desde el momento en que llegué y he cumplido mi sueño de jugar en el Real Madrid. Todo lo que ha llegado después ha sido algo impresionante y que nunca me imaginaba. Estoy contento y agradecido por todo lo que me ha pasado en este tiempo y vamos a por más”, concretó Modric.