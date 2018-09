Luka Modric da un emotivo discurso y hace llorar a su ídolo de Francia 98

Después de mucho tiempo un jugador de fútbol que no es ni Lionel Messi o Cristiano Ronaldo se llevó un premio al mejor jugador con el trofeo The Best. Ese es el croata Luka Modric, quien realizó una excelente temporada con Real Madrid y con su selección en el Mundial Rusia 2018. Tras ser premiado, el volante tomó el micrófono y envió un mensaje de agradecimiento a Zvonimir Boban, su ídolo en esa Croacia de Francia 1998, quien no aguantó las lágrimas.

Sin reparos, Luka Modric no dudó en agradecerle por la inspiración que le dio de niño en su carrera como futbolista. "Me gustaría hacer mención a mi ídolo, el capitán de Croacia en el 98, mi gran inspiración, Boban, a aquel equipo de Croacia que nos ha servido de inspiración. Esperamos servir de inspiración para la siguiente generación. Todos podemos ser el mejor. Con trabajo duro, fe y tesón, todos los sueños pueden convertirse en realidad", ensalzó.

En otro momento del discurso por la premiación de The Best, Luka Modric también tuvo palabras hacia sus compañeros del Real Madrid. "Este trofeo no es sólo mío es para todos mis compañeros del Real Madrid y de Croacia, para mis entrenadores, sin ellos esto no sería posible. También para mi familia, sin la cual no sería el jugador ni la persona que soy. Gracias a los aficionados de todo el mundo por el apoyo que me muestran, significa mucho para mí. Quiero también agradecer a todos los que me han votado".

LEE ADEMÁS: