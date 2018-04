Luka Modric afirmó que le gustaría terminar su carrera en la MLS

Luka Modric es de los jugadores más importantes para el Real Madrid, especialmente en las temporadas bajo el mando de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, para obtener las 3 Champions League en los últimos 4 años. Sin embargo, el croata reconoció dónde le gustaría terminar su carrrera.

"Uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, aún tengo dos años de contrato con el Real Madrid. Estoy feliz, siempre dije que me gustaría terminar mi carrera aquí, si es posible. Pero si no, me veo jugando en Estados Unidos", afirmó el volante croata sobre lo que podría ser su último paso en el fútbol.

Y es que justamente hablando de la MLS, Luka Modric habló del fichaje de Zlatan Ibrahimovic por Los Ángeles Galaxy: "Ibrahimovic ha sido uno de los mejores jugadores de Europa de los últimos 10-20 años. Se fue. Es su decisión, le deseo todo lo mejor y que disfrute de fútbol allí'', dijo el croata, a quien "le gustaría tenerlo un poco más cerca para verlo más y disfrutar de su magia como en los últimos años", finalizó.

La MLS, al igual que la Superliga China y ligas de los Emiratos Árabes se han vuelto los principales puntos donde estrellas europeas van para finalizar sus carreras.

