Luiz Felipe Scolari revela a dónde se iría a jugar Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y su futuro siempre es un tema del que nunca se termina de escribir. Todos los días se especula si el astro portugués continuará su carrera en el Real Madrid o arribará a otro club que pueda pagarle su astronómico sueldo.

No obstante, Luiz Felipe Scolari, técnico del Guangzhou Evergrande de China, y quien dirigió a CR7 en la selección de Portugal, reveló que su expupilo siempre le consulta sobre cómo es la vida en el 'gigante asiático', lo que podría supone una pista sobre dónde quisiera terminar el luso su exitosa carrera.

"Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo puede ir a China? Sí, me ha preguntado por cómo es vivir en China", confesó el DT sudamericano.

Consejo de pata; anda a China

El estratega brasileño también contó que le ha sugerido a Cristiano Ronaldo que considere jugar en la liga china, considerando el potencial económico de ese país.

"Le di todas las coordenadas. Y también tenemos que entender que China es China para distintos jugadores. Cristiano Ronaldo tiene marcas, una industria. Y China es el mayor país del mundo. Entonces yo le dije lo que digo siempre: quien recibe una oportunidad, tiene que irse a China", apuntó. ¿Veremos a CR7 en esa emergente pero millonaria liga?