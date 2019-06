​Luis Suárez superó a Batistuta en la tabla de goleadores históricos de América | VIDEO

Luis Suárez superó al argentino Gabriel Omar Batistuta en la tabla de goleadores históricos de América. 'El Pistolero' de Uruguay se hizo presente en la goleada 4-0 sobre Ecuador con un tanto que ayudó a los celestes en su debut por el certamen continental.

Suárez más que 'BatiGol'

Luis Suárez llegó a 57 goles a nivel de selección y superó a Gabriel Batistuta en el quinto lugar de goleadores históricos de América. El peso del ariete .

Uruguay presentó su candidatura al título de la Copa América en su debut en la competición con un triunfo abultado ante Ecuador, los celestes se demostraron veraces a la luz del Mineirao de Belo Horizonte, donde presumió de pegada ante un tricolor sobrepasado y en desventaja tras la expulsión de José Quintero.

Brilló Luis Suárez, titular y deseoso de disfrutar después de haber acabado la temporada prematuramente con su club por una lesión en el menisco de la rodilla derecha; lo hizo Edinson Cavani con un remate de bella factura. Ambos constituyen la gran amenaza charrúa, complementada con un golazo de Nico Lodeiro, sombrero incluido.

No le sirvió de mucho a Ecuador haber recuperado 'in extremis' al volante Jefferson Orejuela de su lesión, ya que prácticamente no se jugó por el centro. Las bandas fueron la brecha por la que el esquema 4-2-3-1 del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

