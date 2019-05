Barcelona: el día que Luis Suárez destrozó a Antoine Griezmann previo a choque en Rusia 2018

Luego de la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, parece estar todo encaminado para que su destino sea Barcelona. El delantero francés llegaría al conjunto 'culé' por una suma de 120 millones de euros y en medio de estos rumores quien habló sobre el delantero 'galo' fue Luis Suárez.

El uruguayo disparó contra el francés: "Para que vean que no es uruguayo, es francés y nos hizo un gol", dijo el delantero del Barcelona, en declaraciones recogidas por el diario Marca. Ya antes del partido, Suárez había declarado que "por más que diga que es medio uruguayo, es francés y no sabe lo que es el sentimiento uruguayo. Él no sabe la entrega que tenemos para triunfar en el fútbol con lo pocos que somos. Tendrá sus costumbres y su forma de hablar uruguayo, pero nosotros sentimos de otra manera". señaló Luis Suárez a Marca.

Antoine Griezmann posando con una banderola de Peñarol

Bien sabido es que Antoine Griezmann se siente "medio uruguayo", según palabras del propio jugador, quien incluso ha adoptado costumbres 'charrúas' como tomar mate previo a los partidos.

De otro lado, Luis Suárez habló sobre la continuidad de Óscar Washington Tabárez al mando de Uruguay: "Todo el mundo sabe lo que significa el Maestro para la selección y para Uruguay. Por todo el proceso que ha hecho y por todo el respeto que se ha ganado. Creo que lo que hay que hacer es valorar el trabajo del Maestro hasta ahora y espero buenas noticias", sentenció el 'Pistolero'.

