Luis Enrique lanza dura advertencia a seleccionados españoles

Luis Enrique, entrenador de la selección española, aseguró en rueda de prensa que cada vez va a ser más difícil estar en la convocatoria por el gran nivel que han demostrado todos los futbolistas.

Selección rigurosa

'Cada vez va a ser más difícil, no solo estar en el once inicial, si no estar en la lista. A mí como entrenador es algo que me encanta, porque hay un grupo más amplio de jugadores que pueden estar en la selección', afirmó el técnico.

La selección española superó por 1-4 a Gales en Cardiff en un encuentro amistoso que sirve de preparación para el choque de la Liga de Naciones contra Inglaterra del próximo 15 de octubre.

'Ha sido un partido intenso en el que me ha encantado la actitud de mi equipo durante los 90 minutos. Hemos salido a por el partido desde el principio, mostrando una presión alta al rival, para que saliera jugando y nos ha funcionado muy bien. A partir del primer gol hemos repetido lo que buscábamos', avanzó.

Profundizando más en la victoria, Luis Enrique destacó el trabajo defensivo para mejorar el posicionamiento como la presión alta para no sufrir ocasiones del rival. 'A nivel ofensivo muy contento, no hemos adaptado al cambio de sistema del rival y lo hemos aprovechado muy bien. Hemos cubierto todos los espacios', matizó.