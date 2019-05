Luciano Spalletti deja Inter de Milán y asoma Antonio Conte como sustituto

Inter de Milán anunció este jueves que el entrenador italiano Luciano Spalletti no continuará en el club y la prensa local señala a Antonio Conte como principal candidato a reemplazarlo.

Spalletti deja la entidad 'Nerazzurri' luego de clasificarlo a la próxima edición de la Champions League, merced a la cuarta plaza que alcanzó en la temporada que acaba de concluir en la Serie A.

"El FC Internazionale Milán anuncia que Luciano Spalletti no continuará como entrenador del primer equipo. El club agradece a Spalletti por el trabajo realizado y por el camino recorrido juntos", señala el escueto comunicado emitido por el club milanés.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre pi il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM