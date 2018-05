Biglia rompió en llanto al recordar la promesa que aún no le cumple a su madre

Con 32 años, para Lucas Biglia, así como para varios de sus compañeros, Rusia 2018 podría ser su última oportunidad para ganar una Copa del Mundo. Aunque no es favorita, a la Selección de Argentina jamás se la debe descartar. Sin embargo, el volante del A. C. Milan confesó que hay algo que a su madre le haría más feliz: que él termine sus estudios secundarios.

En una entrevista concedida al programa "Estudio Fútbol" de TyC Sports, el rubio mediocampista recordó, visiblemente emocionado, que esa es una promesa que todavía no ha podido cumplir a la autora de sus días. Y reveló la razón de por qué no terminó sus estudios.

"Yo desde muy chico empecé con los entrenamientos, tanto en el club como en la Selección juvenil. Y los estudios fueron quedando de lado. El título secundario es una deuda que tengo con mi vieja y todavía está ahí", admitió el futbolista que jugará el Mundial.

El volante rompió en llanto cuando además recordó a su padre, fallecido hace diez años por un paro cardíaco, quien lo respaldó cuando él decidió dedicarse de lleno al fútbol.

"Me duele desde hace diez años no poder compartir con él todas las cosas buenas que me pasaron. No solo en lo futbolístico, sino también en mi vida personal", apuntó entre lágrimas.