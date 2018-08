Los dos jugadores del Real Madrid que Mourinho quería para su equipo

José Mourinho, actual técnico del Manchester United, siempre se ha caracterizado por ser directo y no guardarse nada. Con miras a la temporada 2018-2019, United ya no quiere ser la sombra del Manchester City, por eso 'Mou' ha exigido refuerzos de nivel para afrontar todos los torneos. Sin embargo, al parecer la dirigencia no ha hecho bien su trabajo, pues hasta hoy ningún refuerzo ha llegado a Inglaterra.

Entre los jugadores que deseaba José Mourinho para reforzar su plantel se encontraban dos jugadores claves e importantes para el Real Madrid. Uno es Gareth Bale, quien hoy por hoy es el abanderado para comandar a los merengues a ganar todos los títulos tras la salida de Cristiano Ronaldo. Lopetegui le habría dado la posta de ser el líder en este nuevo Real Madrid.

El otro pedido del luso fue Toni Kroos, que abandonó el Bayern para triunfar en el Real Madrid todos los títulos. En cuatro años ha ganado tres Champions League. Tiene el cariño de su afición y de un club que le considera indiscutible por su fiabilidad, liderazgo y calidad. Un futbolista al que todavía le queda recorrido en la 'Casa Blanca' para disgusto de José Mourinho, que ayer pudo saludar a los dos jugadores que han provocado su último malestar con su actual equipo.

