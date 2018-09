Loris Karius: "Sergio Ramos no me ha pedido perdón"

El ex arquero del Liverpool, Loris Karius, aún no puede dejar atrás la final perdida frente al Real Madrid por Champions League, y mucho menos superar los errores garrafales que otorgaron el 3-1 a su rival. Sin embargo, mediante una entrevista resaltó la responsabilidad del capitán madridista, Sergio Ramos, con quien tuvo un fuerte choque en el área que le causó una conmoción cerebral con la que tuvo que jugar en los minutos restantes del encuentro.

“Nadie sabrá hasta qué punto mis errores se debieron a la lesión que sufrí. No es una justificación, solo una explicación. No sé si Sergio Ramos, que nunca me ha pedido perdón, lo hizo apropósito. Sólo lo sabe él, pero no es importante saberlo. Los exámenes a los que me sometí demostraron que tenía un déficit visual. En condiciones normales, errores como ese no me los explico”, manifestó el guardameta alemán.

Cabe mencionar que unos días después de la final de Champions, Karius fue revisado en 2 hospitales, siendo su diagnóstico el siguiente: “Después de revisar cuidadosamente las pruebas, hemos llegado a la conclusión de que el Sr. Karius sufrió una conmoción cerebral durante el partido el 26 de mayo de 2018. En el momento de nuestra evaluación, los principales síntomas del Sr. Karius sugirieron que existió una posible disfunción espacio-visual que probablemente se produjo tras el impacto. Es posible que tal déficit afectara al rendimiento”, añadía el texto.

LEE ADEMÁS