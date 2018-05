Loris Karius: "Realmente hasta ahora no he podido dormir"

El portero de Liverpool, Loris Karius, fue la figura, sin querer, de la final de la Champions League ante el Real Madrid, y esto por los dos errores que cometió en el cotejo, que ocasionaron la derrota de su cuadro por 3-1. Y aunque ya haya pasado un día completo de aquella final, el guardameta de los 'Reds' confesó que este hecho no le ha dejado dormir.

"Realmente no he dormido hasta ahora, las escenas de gol siguen corriendo a través de mi cabeza una y otra vez. Estoy infinitamente apenado por mis compañeros de equipo, y por sus fans. Sé que lo arruiné con los dos errores", publicó Karius en su cuenta personal de Twitter.

Havent really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC

— Loris Karius (@LorisKarius) 27 de mayo de 2018