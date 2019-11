Sadio Mané, futbolista del Liverpool, contestó de manera sarcástica a las acusaciones del técnico del Manchester City, Pep Guardiola, quien lo tildó de 'piscinero' en la antesala del próximo encuentro entre ambos equipos por la Premier League.

Luego de que el senegalés fue amonestado por un supuesto 'piscinazo' durante la visita de los Reds al Aston Villa, el estratega señaló que el atacante "en ocasiones se tira" antes de retractarse y explicar su admiración por el consentido de Jürgen Klopp. Sin embargo, el africano no pasó por alto las palabras del español.

Mané aprovechó la conferencia de prensa posterior al triunfo de Liverpool sobre Genk en la Champions para aclarar que volvería a tirarse si eso le asegura un penal, en respuesta a Guardiola.

"Si puedo conseguir un penal por supuesto que me tiraré de nuevo", aseguró el delantero. "Si tirarme me va a dar un penal lo haré. ¿Por qué no? Pero lo que dijo Jürgen es cierto, no me tiro", aseguró el jugador, que además explicó la acción ante Aston Villa y advirtió sintió un contacto. "Quizás no fue penal y por eso me sacó una amarilla. No tengo problema con eso", agregó.

"Nunca cambiaré mi manera de jugar, ni mi modo de ver las cosas", finalizó el extremo de Liverpool, que recibirá este domingo al City, su escolta en la tabla de la Premier League.

"Mané no es un tramposo y lo conozco mejor que Guardiola. Sadio no es un 'piscinero'. Quizás no fue penal, pero hubo contacto. No es como si se hubiera lanzado contra la pierna del rival o algo así", señaló Klopp en defensa de Mané previamente.

Fuente: EFE