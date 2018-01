Liverpool indemnizará a sus hinchas tras salida de Philippe Coutinho

Hoy los hinchas del Liverpool han recibido un duro golpe. Barcelona dio quizás el golpe de la temporada y dejó a los Reds sin figura. Philippe Coutinho se convertía en nuevo jugador catalán y los aficionados del elenco inglés mostraron su descontento a través de las redes.

El club inglés actuó rápidamente y anunció por sus cuentas oficiales que se hará un reembolso a todos aquellos seguidores que hayan adquirido la camiseta con el nombre de Coutinho. Las personas que hicieron dicha compra recibirán un vale de 56 euros para poder hacer cualquier tipo de adquisición en las tiendas del club.

Cabe indicar que aquellos que deseen el reembolso deben presentar la camiseta -podrán quedársela- y portar la boleta que demuestre que fue adquirida en locales autorizados por el club. Los que compraron por la web lo recibirán por mail.

Information for #LFC fans who have purchased 2017-18 Philippe Coutinho replica jerseys: https://t.co/E4huJp3MFc pic.twitter.com/Jhwe80TEGB

— Liverpool FC (@LFC) 6 de enero de 2018