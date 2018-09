La broma de Jürgen Klopp a Firmino por su nuevo 'look' [VIDEO]

El delantero brasileño del Liverpool, Roberto Firmino, sorprendió este jueves con un nuevo 'look' en los entrenamientos del conjunto inglés, luego de una lesión en su ojo izquierdo en el partido entre los 'Reds' y Tottenham por la Premier League el pasado fin de semana.

Roberto Firmino apareció con unos lentes especiales para proteger su vista, que fue dañada por el belga Jan Vertonghen, quien le metió el dedo en el ojo.

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, le hizo una broma y lo comparó con un reconocido volante holandés que jugaba con lentes. "Edgard Davids ha vuelto", dijo el alemán.

"Edgar Davids is back"



Bobby is back to business That flick



