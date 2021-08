Los hinchas de PSG deben esperar para ver el estreno de Lionel Messi. El delantero se quedará en la capital de Francia para seguir con la puesta en forma. De ese modo, el jugador se perderá el compromiso de este viernes contra Brest, válido por la tercera jornada de la Ligue 1.

De acuerdo con información del periódico Le Parisien, el técnico Mauricio Pochettino ha evaluado la situación del goleador y concluyó que todavía necesita más sesiones de entrenamiento para entrar en acción sin problemas.

Mientras la delegación de ‘Les Bleus’ volará para afrontar el juego ante Brest, Leo Messi cumplirá con el plan establecido por el comando técnico. Entonces, si todo marcha bien, es posible que el 30 de los parisinos tenga una aparición contra Reims el próximo domingo 29 de agosto.

El ex Barcelona no será el único que permanezca en las instalaciones del club, pues sus compañeros Neymar y Leandro Paredes aún no están en condiciones de salir al terreno de juego. Por lo que el brasileño y el volante argentino saldrán de la nómina de viajeros.

No todas son malas para Pochettino porque el técnico ya dispone de Ángel Di María, Marco Verratti, Marquinhos o Gianluigi Donnarumma. Los cuatro jugadores tienen chances de integrar la delegación para el tercer duelo de la campaña en el torneo local.

Messi deja buenas sensaciones

Pochettino se ha referido a la adaptación del crack. “Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Todo es positivo. Hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que todo el mundo está trabajando”, dijo.

Antes de tomar una decisión sobre la participación de Messi en el partido, el DT adelantó que “estamos analizando si va a estar en el grupo o no. Los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de los grupos. Hay que encontrar un equilibrio”.

Sí insistió, en cambio, en la buena integración del natural de Rosario: “Hay muy buen ‘feeling’ en el vestuario con todos sus compañeros y cuando hay talento en un equipo como nosotros el entendimiento no solo está en el vestuario, sino también en el campo”.

El PSG ha fichado en este mercado estival, que acaba el 31 de agosto, a Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.

“Todos los jugadores que han llegado han aportado esa energía que se necesita muchas veces renovar en un grupo. (...) Cuando tienes estos jugadores, la conexión es muy rápida. El fútbol solo tiene un lenguaje y creo que conectar los talentos es muy rápido”, recalcó en esa comparecencia.