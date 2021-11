Un puñado de hinchas identificados con el Barça arribaron al hotel de concentración en Ucrania para recibir al equipo a solo horas de afrontar el Barcelona vs. Dinamo Kiev por la cuarta jornada de la Champions League. La alegría de los muchachos mencionados fue tanta que hasta mencionaron a dos personajes que ya no están más: Lionel Messi y Ronald Koeman.

El argentino se marchó a París Saint Germain antes de arrancar la vigente temporada y el entrenador holandés fue cesado la semana pasada, tras caer contra Rayo Vallecano en LaLiga Santander. De todos modos, los distraídos fanáticos parece que aún extrañan a esas personalidades.

Antes del arribo de la delegación, los periodistas españoles que llegaron a Kiev para hacer el seguimiento a los catalanes capturaron en video el preciso momento en el que los nombres del goleador histórico de Barcelona y el exentrenador y también antiguo defensor fueron coreados en el Hotel Hilton Kyiv.

Hinchas de Barcelona corearon el nombre de Lionel Messi. (Fuente: Diario Sport)

“Messi, Messi, Messi”, repitieron varias veces los partidarios culés. Enseguida, las mismas personas se centraron en el preparador holandés: “Koeman, Koeman, Koeman”. Ambos no estarán en el estadio Olímpico de Kiev este martes, pero sí que son recordados por una afición a la que le cuesta olvidar.

Leo Messi habló de Barcelona

Lionel Messi aclaró que hizo todo lo posible para seguir en Barcelona. Sin embargo, el delantero descartó que, desde la directiva, específicamente de parte Joan Laporta, le ofrecieran continuar en la institución sin cobrar un salario. De hecho, las declaraciones del presidente sobre aquel asunto sorprendieron a la actual estrella del PSG, quien presentó su descargo.

“Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, indicó.

Por ello, el máximo goleador en la historia de Barcelona reiteró todo lo que ocurrió en las semanas anteriores a confirmar su marcha de Cataluña. Las conversaciones entre el alto mando de los blaugranas y la representación del jugador, que estudiaron diversas alternativas para seguir caminando juntos después del 30 de junio de 2021, día en el que expiró el acuerdo.

“La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme. Nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por ciento y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”, señaló.