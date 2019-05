Lionel Messi y el noble gesto con el equipo de Santiago Acasiete

Lionel Messi, crack del Barcelona y la selección argentina, siempre ha tenido gestos de nobleza cuando ha sido requerido para dar alguna ayuda a gente necesitado. Siempre se han conocido innumerables aportes del mejor jugador del mundo, pero hubo uno muy especial que involucró al Almeria, equipo del exfutbolista peruano Santiago Acasiete.

Esta es una anécdota contada por el colombiano Fabián Vargas al diario El País de Cali , el día que, jugando con el Almería donde también militaba el ex jugador de la selección peruana, Santiago Acasiete, perdieron 8-0 contra el Barcelona de Lionel Messi el 20 de noviembre del 2010.

"Yo estaba preparando una subasta en beneficio de los damnificados que había en Colombia a causa de las inundaciones que ocurrieron ese año. Entonces, yo, aprovechando que jugábamos contra el Barcelona, fui a buscar a Lionel Messi antes del juego para contarle la situación y preguntarle si me podía regalar su camisa más la de Iniesta y Xavi. Me dijo que no había ningún problema. Ya en los 90 minutos nos metieron esa goleada y yo salí de la cancha tan enojado que me olvidé del tema", contó el ex Almería.

"Pero después el utilero, fue pálido a decirme que Lionel Messi estaba en la puerta del camerino buscándome. Yo salí y ahí estaba con una bolsita. Recuerdo que me dijo: 'Mirá, estas son las camisetas que te pude recolectar'. Yo le dí las gracias y lo abracé. Abrí la bolsa y estaban las camisetas de él más las de Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué y Puyol. Nunca se me olvidará ese gesto. Por eso siempre le deseo que siga rompiendo récords", aseveró.

En ese goleada del Barcelona de Pep Guardiola al Almería marcaron Lionel Messi (3), Iniesta, un autogol de Santiago Acasiete, Pedro, Bojan (2) rubricaron una goleada (0-8) que hizo historia y anécdota también.

