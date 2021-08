A diferencia del primer día en Francia, Lionel Messi ahora sí puedo acudir a las instalaciones del PSG en compañía de Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro. De hecho, los hijos del crack aprovecharon la visita para conocer todos los ambientes y, como no, saltar a la cancha del estadio de ‘Les Bleus’.

Thiago, el mayor de los vástagos del futbolista, asistió a la ceremonia de este miércoles luciendo la camiseta alterna con la 30 en la espalda, la que usará su padre. Mientras que Mateo y Ciro eligieron el uniforme tradicional de ‘Les Parisiens’.

Posterior a la presentación, donde la familia del delantero estuvo sentada en primera fila, el jugador de 34 años salió al campo del Parque de los Príncipes con sus tres hijos. Entonces, papá y los engreídos corrieron por todo el ‘verde’ y movieron la pelota. También se acercaron a uno de los arcos para seguir con lo suyo.

Esta escena fue capturada por la transmisión oficial en el canal del PSG. También Antonela Roccuzzo tomó el teléfono móvil y grabó todo el momento. Enseguida, la esposa del astro subió las imágenes mediante una historia en Instagram. Más adelante compartió un post en el que expresó el respaldo a su pareja.

“¡Se cierra una etapa maravillosa, pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades! Todos los cambios son difíciles al principio, pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Te amamos, Lionel Messi y contigo en todas”, expresó la compañera del nuevo delantero de París Saint-Germain.

Messi agradeció el apoyo de Antonela

Lionel admitió que abandonar Barcelona, la ciudad y el club que le vieron crecer, ha sido muy complicado. Sin embargo, Antonela Roccuzzo siempre estuvo a su lado para ayudarle a llevar mucho mejor el dramático cambio en su vida.

“Antonella me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, expresó el jugador de 34 años.

“Era algo feo, extraño, no pude superar lo anterior todavía, pero sí avanzo, miro hacia adelante, en una etapa nueva que asumo con mucha ilusión”, indicó al astro nacido en Rosario, quien espera con muchas ansias el debut con la camiseta 30 de PSG.