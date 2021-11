La elección de Lionel Messi como el Balón de Oro ha recibido críticas de diversos sectores. Entrenadores y jugadores (activos y retirados) cuestionaron la decisión en la gala organizada por la revista France Football. Sin duda, una de las opiniones que más repercusión tuvo fue la de Toni Kroos, mediocampista de Real Madrid.

El campeón del mundo con la selección de Alemania en 2014 manifestó a través de su podcast que el anhelado premio debió ser para su compañero Karim Benzema. El antiguo volante del Bayer Leverkusen ni siquiera incluyó al jugador de PSG en su propio podio, en el que sí entraron Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y Jorginho (Chelsea).

“En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. En mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. Benzema debería haber sido el número ‘1′ si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es”, dijo Kroos.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro por séptima vez. (Foto: AFP)

“No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo en lo que respecta al jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección del Balón de Oro es sobre todo el primer puesto”, agregó el crack de la volante del Real Madrid en la reciente entrega del podcast Einfach mal luppen.

Kroos no es el único

Las palabras de Toni Kroos van en la misma línea de la opinión de Iker Casillas, que al igual que el alemán, cuestionó el Balón de Oro de Lionel Messi, quien el pasado lunes último sumó el séptimo de su carrera tras los obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta. Lo hacen difícil otros”, afirmó el ex 1 de Real Madrid.

Instantáneamente, la publicación de Casillas revolucionó las redes sociales y ha recibido toda clase de reacciones, unas a favor, otras en contra. Lo cierto es que la ‘Pulga’ acaba de conquistar un trofeo más en este evento, cuando muchos esperaban que otros fueron los ganadores. Iker y Toni, por ejemplo.