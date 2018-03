Lionel Messi: ''En todo el mundo quieren que Argentina gane el Mundial''

Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y la presión para Lionel Messi y la Argentina por levantar la Copa del Mundo es cada vez mayor.

Sin embargo, en Barcelona, el astro argentino se mantiene lejos de eso, aunque confiesa que todo el mundo quiere que la Albiceleste consiga su tercer Mundial.

“En cualquier parte del mundo están esperando que Argentina salga campeón del mundo y se me dé. Es impresionante. Pero estoy intentando vivir el día a día y no quemar etapas hasta junio”, contó Lionel Messi para América TV de argentina.

Lionel Messi confiesa que al estar al lado de su familia lo hace alejarse de toda presión. Ahora, considera que hay cosas más importantes que el resultado de un partido.

“Lo que más me hace olvidar de todo es jugar con ellos. Estar con mi familia hace que todo lo demás fuera secundario. Por supuesto, no me gusta perder, no me gusta ni empatar. Pero lo tomo de otra manera. Hay cosas más importantes que un resultado.