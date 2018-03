Lionel Messi supera molestias musculares y se alista para enfrentar a España

Lionel Messi no quiere perderse el choque de la Selección de Argentina ante España en el estadio Metropolitano como trabajos previo al Mundial Rusia 2018. Ante su baja por molestias musculares ante Italia, la "Pulga" se entrenó con normalidad con sus compañeros y Jorge Sampaoli lo tendría de vuelta mañana.

El capitán de la selección de Argentina confirmó que superó las molestias y trabajó sin problemas por lo que conversó con Jorge Sampaoli y el mismo cuerpo médico de la 'Albiceleste' para recibir el visto bueno. "Mi idea es jugar ante España. Sólo falta hacer la última práctica y ver cómo me encuentro. Me quedé con las ganas de estar ante Italia, pero ayer -por el domingo- me entrené con normalidad. Me sentí bien, así que espero jugar", declaró Lionel Messi a Fox Sports.

Lionel Messi quedó fuera del partido con Italia por molestias en los isquiotibiales y en el aductor de la pierna derecha y según los exámenes realizados la tarde del domingo se confirmó que no padece de dicha lesión, pero sí pudo haberse dado de haberlo expuesto ante la "Azzuri".

