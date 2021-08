Luego de intensas horas en la capital de Francia (firma de contrato, presentación oficial y más), Lionel Messi subió una publicación mediante sus cuentas en las redes sociales. En su primer post como nuevo jugador del PSG, el argentino reiteró las ganas que tiene por vestirse de corto y empezar a competir con su nuevo club.

“Arranco una nueva etapa en mi vida y lo hago con toda la motivación y las ganas de seguir aprendiendo cada día. Trabajaremos por cumplir los objetivos del PSG. #AllezParis”, comentó el futbolista de 34 años, quien eligió el dorsal 30 (el mismo que usó en su debut oficial en la profesional) para la aventura en París.

Asimismo, Leo Messi eligió las mejores postales que dejaron el último martes y miércoles en Francia. La primera posando en la cancha del estadio Parque de los Príncipes con la casaquilla que vestirá. También subió una imagen en compañía de su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

El primer post de Lionel Messi como jugador de PSG. (Foto: Instagram)

Más fotografías con el reconocimiento médico, las pruebas físicas, el primer contacto con los hinchas de PSG en las inmediaciones de la casa de ‘Les Bleus’, la conferencia de prensa donde se confesó ante los medios de comunicación y el recibimiento por parte del presidente Nasser Al-Khelaïfi y el director deportivo Leonardo.

Ahora, el crack se concentrará en la preparación para ponerse en buena forma. “Mañana (por el jueves) ya empiezo a entrenar, después de que pase todo esto. Mi familia seguramente vuelva a Barcelona a terminar de acomodar todo hasta que empiecen el colegio los nenes. Y después nos juntaremos otra vez acá”, manifestó.

¿Hay fecha para el debut de Messi en PSG?

Por ahora, no. De hecho, el delantero dijo que “no sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, expresó.

Eso sí, el astro argentino reiteró el deseo que tiene por saltar a la cancha para defender su nueva camiseta. “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”, remató.