Lionel Messi reveló que su hijo se burla de él por perder ante Liverpool | VIDEO

La penúltima semana del mes de mayo quedará grabada como una de las peores en la carrera de Lionel Messi y del Barcelona, pues pasaron del triplete a quedarse solo con LaLiga tras la eliminación ante Liverpool en Champions League y la derrota en la final de la Copa del Rey frente a Valencia.

En entrevista con TyC Sports, la 'Pulga' reveló que su hijo Mateo, lo 'vacila' con las derrotas: "El otro día jugamos en casa y la última que se mandó Mateo... Pateábamos y me decía 'yo soy del Liverpool, yo soy del Liverpool', que le ganó a ustedes. Por eso digo que no se da cuenta todavía. Entiende un poquito", contó Lionel Messi y también reveló que lo fastidia con Valencia: "Bah, con el Valencia también me cargaba: ¡Te ganó el Valencia, eh!", añadió.

#MessiEnEF: "Mateo grita los goles del Real Madrid para hacerlo calentar a Thiago" pic.twitter.com/HdA9iB9l6K — TyC Sports (@TyCSports) 5 de junio de 2019

Además, reveló que Mateo se burla de Thiago y lo fastidia con el Real Madrid: "O en la tele ve los goles del Madrid y se los grita al hermano. Por ahí estamos mirando al Madrid, grita los goles y Thiago se calienta. Mateo grita 'Goool del Madrid' y lo mira de reojo al hermano a ver si se enoja. De dónde lo saca no sé, cosas de él. Pero se hace el hincha del Madrid y lo hace calentar al hermano con eso", añadió.

Cabe recordar que la Selección de Argentina enfrentará a la Selección de Nicaragua en condición de local este viernes 7 de junio desde las 19:10 horas (hora peruana).

